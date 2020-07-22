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Алексей Козлов — об игре с «Зенитом»: «Надеюсь, доведем этот матч до победы»

20:09
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Защитник «Ростова» Алексей Козлов поделился мнением о первом тайме матча против «Зенита» (1:0).

— Тяжело обеим командам, понятно, что душно, — приводит слова Козлова Twitter клуба. — Немного к другой схеме готовились. Но мы забили гол. Еще есть шансы на четвертое место. Надеюсь, доведем этот матч до победы.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/rostovfc/status/1285984240514011140

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