Защитник «Ростова» Алексей Козлов поделился мнением о первом тайме матча против «Зенита» (1:0).

— Тяжело обеим командам, понятно, что душно, — приводит слова Козлова Twitter клуба. — Немного к другой схеме готовились. Но мы забили гол. Еще есть шансы на четвертое место. Надеюсь, доведем этот матч до победы.