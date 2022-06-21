Игонин: «Переход Кассьерры в любом случае пойдет на пользу «Зениту»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал информацию о переговорах «Зенита» с нападающим «Сочи» Матео Кассьеррой.

«Переговоры переговорами, а чем они завершатся, пока непонятно. Я не думаю, что это единственный футболист, с которым «Зенит» сейчас ведет переговоры. Вообще, в принципе, почему бы и нет? На мой взгляд, у нас в клубе присутствует необходимость конкуренции, поэтому переход Кассьерры в любом случае пойдет на пользу, а вот насчет дальнейшего использования я уверен, что с Семаком все согласовано, и он понимает, как его использовать.

Нравится ли мне Кассьерра как игрок? Можно сказать, что все-таки да. Он старается играть в достаточно современный и быстрый, в меру агрессивный футбол. Потенциал в нем есть. Как мне кажется, то, что он показывал до этого — не потолок его возможностей, и в «Зените» он сможет вырасти еще больше, показать большой потенциал», — сказал Игонин Betonmobile.ru.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о ведущихся переговорах петербуржцев с представителями Матео Кассьерры.

По итогам прошедшего сезона нападающий «Сочи» забил 14 голов в 22 матчах и расположился на второй строчке в таблице бомбардиров РПЛ.