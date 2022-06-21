Игонин: «Переход Кассьерры в любом случае пойдет на пользу «Зениту»
Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал информацию о переговорах «Зенита» с нападающим «Сочи» Матео Кассьеррой.
«Переговоры переговорами, а чем они завершатся, пока непонятно. Я не думаю, что это единственный футболист, с которым «Зенит» сейчас ведет переговоры. Вообще, в принципе, почему бы и нет? На мой взгляд, у нас в клубе присутствует необходимость конкуренции, поэтому переход Кассьерры в любом случае пойдет на пользу, а вот насчет дальнейшего использования я уверен, что с Семаком все согласовано, и он понимает, как его использовать.
Нравится ли мне Кассьерра как игрок? Можно сказать, что все-таки да. Он старается играть в достаточно современный и быстрый, в меру агрессивный футбол. Потенциал в нем есть. Как мне кажется, то, что он показывал до этого — не потолок его возможностей, и в «Зените» он сможет вырасти еще больше, показать большой потенциал», — сказал Игонин Betonmobile.ru.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о ведущихся переговорах петербуржцев с представителями Матео Кассьерры.
По итогам прошедшего сезона нападающий «Сочи» забил 14 голов в 22 матчах и расположился на второй строчке в таблице бомбардиров РПЛ.
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4
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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