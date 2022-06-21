Семак объяснил замену вратаря перед серией пенальти в товарищеском матче
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему решил заменить вратаря перед серией пенальти в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода».
«Тут две причины были, чтобы сделать эту замену. Первая — чтобы и Давид Бязров почувствовал это напряжение и определенную дозу ответственности. Потому что для Миши такое не впервые, а для Давида — это запоминающийся момент. Второе — во время тренировочных занятий он неплохо смотрелся при исполнении 11-ти метровых ударов, поэтому решили дать ему сегодня шанс выйти на поле, практически на родной стадион. Такие моменты особенно для молодых ребят очень запоминающиеся», — заявил Семак.
Основное время встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались петербуржцы — 5:3.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -