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Семак объяснил замену вратаря перед серией пенальти в товарищеском матче

Гоша Чернов
,  
Мария Куцубеева
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему решил заменить вратаря перед серией пенальти в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода».

«Тут две причины были, чтобы сделать эту замену. Первая — чтобы и Давид Бязров почувствовал это напряжение и определенную дозу ответственности. Потому что для Миши такое не впервые, а для Давида — это запоминающийся момент. Второе — во время тренировочных занятий он неплохо смотрелся при исполнении 11-ти метровых ударов, поэтому решили дать ему сегодня шанс выйти на поле, практически на родной стадион. Такие моменты особенно для молодых ребят очень запоминающиеся», — заявил Семак.

Основное время встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались петербуржцы — 5:3.

Сергей Семак
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