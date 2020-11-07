Алексей Березуцкий рассказал, чего пока не хватает молодым игрокам ЦСКА

Заместителем генерального директора ЦСКА Алексей Березуцкий оценил силу характера игроков московского клуба.

— Прежний состав ЦСКА, с которым клуб выиграл множество титулов, отличали несгибаемый характер и психология победителей. По-вашему, как обстоят с этим дела у нынешней команды?

— Вы правы. Такую психологию команде привил Валерий Георгиевич Газзаев еще на заре нашей карьеры. Плюс подбор футболистов, естественно, способствовал тому, чтобы решать самые серьезные задачи. В последующие годы характер зачастую позволял нам держать высокий уровень, двигаться вперед.

Сейчас у ЦСКА много молодежи. Надо понимать, что давать результат, а не просто показывать какую-то красивую игру, намного проще с опытными футболистами в составе. Потому что все они уже как следует наошибались, понимают, что нужно делать, и не совершают нелепых ошибок, когда, например, нужно потянуть время по ходу матча или где-то сэкономить силы при насыщенном графике. У нынешней команды есть прекрасный капитан, Игорь Акинфеев, есть опытный Мариу Фернандес, а также Никола Влашич, который обладает лидерскими качествами. Я уверен, что в ближайшее время наша молодежь будет прибавлять в этих компонентах. Так что все традиции живы и продолжают развиваться.