Алексей Березуцкий рассказал, чего пока не хватает молодым игрокам ЦСКА
Заместителем генерального директора ЦСКА Алексей Березуцкий оценил силу характера игроков московского клуба.
— Прежний состав ЦСКА, с которым клуб выиграл множество титулов, отличали несгибаемый характер и психология победителей. По-вашему, как обстоят с этим дела у нынешней команды?
— Вы правы. Такую психологию команде привил Валерий Георгиевич Газзаев еще на заре нашей карьеры. Плюс подбор футболистов, естественно, способствовал тому, чтобы решать самые серьезные задачи. В последующие годы характер зачастую позволял нам держать высокий уровень, двигаться вперед.
Сейчас у ЦСКА много молодежи. Надо понимать, что давать результат, а не просто показывать какую-то красивую игру, намного проще с опытными футболистами в составе. Потому что все они уже как следует наошибались, понимают, что нужно делать, и не совершают нелепых ошибок, когда, например, нужно потянуть время по ходу матча или где-то сэкономить силы при насыщенном графике. У нынешней команды есть прекрасный капитан, Игорь Акинфеев, есть опытный Мариу Фернандес, а также Никола Влашич, который обладает лидерскими качествами. Я уверен, что в ближайшее время наша молодежь будет прибавлять в этих компонентах. Так что все традиции живы и продолжают развиваться.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksey-berezutskiy-traditsii-pfk-cska-zhivy-molodezh-budet-pribavlyat/