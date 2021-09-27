Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Чемпионат России: турнирная таблица после 9-го тура

21:05
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В понедельник, 27 сентября, завершился 9-й тур Тинькофф чемпионата России.

РПЛ, 9-й тур: результаты всех матчей

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

9

7

2

0

21-10

23

2

Динамо

9

6

1

2

14-8

19

3

Локомотив

9

4

5

0

12-6

17

4

Краснодар

9

5

1

3

17-9

16

5

ЦСКА

9

5

1

3

13-8

16

6

Сочи

9

5

0

4

12-9

15

7

Рубин

9

4

2

3

13-10

14

8

Спартак

9

4

1

4

10-8

13

9

Ахмат

9

4

0

5

11-15

12

10

Нижний Новгород

9

3

2

4

11-13

11

11

Крылья Советов

9

3

1

5

11-13

10

12

Уфа

9

2

2

5

11-16

8

13

Арсенал

9

2

2

5

12-19

8

14

Химки

9

1

4

4

8-15

7

15

Ростов

9

1

3

5

11-19

6

16

Урал

9

1

3

5

4-13

6

В 10-м туре РПЛ встречаются
2 октября, суббота
«Рубин» — «Нижний Новгород»
«Динамо» — «Крылья Советов»
«Арсенал» — «Химки»
ЦСКА — «Краснодар»
3 октября, воскресенье
«Уфа» — «Урал»
«Зенит» — «Сочи»
«Ахмат» — «Спартак»
«Локомотив» — «Ростов»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
У Магкеева выявлен разрыв крестообразных связок
«Урал» — «Арсенал»: Шалимов намерен победить в битве аутсайдеров
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр