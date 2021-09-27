Чемпионат России: турнирная таблица после 9-го тура
21:05
В понедельник, 27 сентября, завершился 9-й тур Тинькофф чемпионата России.
РПЛ, 9-й тур: результаты всех матчей
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
9
|
7
|
2
|
0
|
21-10
|
23
|
2
|
9
|
6
|
1
|
2
|
14-8
|
19
|
3
|
9
|
4
|
5
|
0
|
12-6
|
17
|
4
|
9
|
5
|
1
|
3
|
17-9
|
16
|
5
|
9
|
5
|
1
|
3
|
13-8
|
16
|
6
|
9
|
5
|
0
|
4
|
12-9
|
15
|
7
|
9
|
4
|
2
|
3
|
13-10
|
14
|
8
|
9
|
4
|
1
|
4
|
10-8
|
13
|
9
|
9
|
4
|
0
|
5
|
11-15
|
12
|
10
|
9
|
3
|
2
|
4
|
11-13
|
11
|
11
|
9
|
3
|
1
|
5
|
11-13
|
10
|
12
|
9
|
2
|
2
|
5
|
11-16
|
8
|
13
|
9
|
2
|
2
|
5
|
12-19
|
8
|
14
|
9
|
1
|
4
|
4
|
8-15
|
7
|
15
|
9
|
1
|
3
|
5
|
11-19
|
6
|
16
|
9
|
1
|
3
|
5
|
4-13
|
6
В 10-м туре РПЛ встречаются
2 октября, суббота
«Рубин» — «Нижний Новгород»
«Динамо» — «Крылья Советов»
«Арсенал» — «Химки»
ЦСКА — «Краснодар»
3 октября, воскресенье
«Уфа» — «Урал»
«Зенит» — «Сочи»
«Ахмат» — «Спартак»
«Локомотив» — «Ростов»
Читайте также
«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю