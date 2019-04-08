Александр Зорков: "Вопрос лицензирования "Анжи" будет подниматься в конце апреля"

Председатель комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов Александр Зорков опроверг информацию о том, что махачкалинский "Анжи" не допущен до лицензирования на следующий сезон. По его словам, данный вопрос будет подниматься ближе к концу апреля.

Ранее телеграм-канал "Baza" сообщил о недопуске "Анжи" к процессу лицензирования из-за накопленных долгов в размере 250 миллионов рублей.

– Подождите, вы ставите этот вопрос слишком рано, сейчас не о чем говорить. Комиссия еще даже не собиралась. Документы рассматриваются, на них смотрят эксперты. Я думаю, что мы начнем рассматривать этот вопрос, то есть лицензирование на сезон-2019/20, ближе к концу апреля, – сказал Зорков корреспонденту "СЭ". (Александр Рогулев)