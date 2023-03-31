Жулин: «Я за пиво! Всегда хочется расслабиться и посмотреть футбол»

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин считает, что на российские стадионы необходимо вернуть пиво.

«Я всегда за пиво! Всегда хочется расслабиться и посмотреть футбол. Продажа пива еще как поможет увеличить посещаемость на стадионах! Еще и деньги заработают. Чего бы я добавил? Можно белое вино. Почему не красное? Я люблю белое, ха-ха», — цитирует Жулина Sport24.