Трошечкин — о Гончаренко: «Встречал тренеров и пожестче»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в комментарии для «СЭ» охарактеризовал главного тренера нижегородцев Виктора Гончаренко.

«Встречал тренеров и пожестче. В любом случае пока только первый месяц его работы. Мы привыкаем друг к другу. Думаю, что он еще не полностью закрутил гайки. Все впереди, это рабочий момент. Тренер всегда приходит и присматривается в первое время», — сказал Трошечкин «СЭ».

Гончаренко возглавил «Пари НН» 9 октября. Ранее белорусский специалист работал в ЦСКА, «Краснодаре» и «Урале».

После 15 матчей нижегородцы с 15 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Александр Абустин