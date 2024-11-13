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Сегодня, 12:15

Трошечкин — о Гончаренко: «Встречал тренеров и пожестче»

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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в комментарии для «СЭ» охарактеризовал главного тренера нижегородцев Виктора Гончаренко.

«Встречал тренеров и пожестче. В любом случае пока только первый месяц его работы. Мы привыкаем друг к другу. Думаю, что он еще не полностью закрутил гайки. Все впереди, это рабочий момент. Тренер всегда приходит и присматривается в первое время», — сказал Трошечкин «СЭ».

Гончаренко возглавил «Пари НН» 9 октября. Ранее белорусский специалист работал в ЦСКА, «Краснодаре» и «Урале».

После 15 матчей нижегородцы с 15 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Александр Абустин

Виктор Гончаренко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Бителло

Динамо

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
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Данила Прохин

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