Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о результатах петербуржцев в текущем сезоне РПЛ.

«В этом сезоне конкуренция действительно усилена. Посмотрите на «Краснодар» и «Локомотив» — это команды с мощными составами, которые серьезно усилились. Но «Зенит», несмотря на это, сохраняет свою стабильность. Они все еще на высоте, но сейчас каждая ошибка или недочет могут стоить очков, и конкуренты это понимают. Нельзя сказать, что «Зенит» устал побеждать, скорее, команды, которые еще недавно не могли составить конкуренцию, набрали форму и стали серьезными соперниками. У «Зенита» есть опыт, зрелая команда с топовыми игроками, и я уверен, что они способны снова бороться за чемпионство, главное — не сбавлять темп», — сказал Малафеев «СЭ».

После первого круга РПЛ на первом месте «Краснодар», который набрал 37 очков, следом идет «Зенит», набрав 36 очков и тройку лидеров замыкает «Локомотив», в активе которого 34 балла.