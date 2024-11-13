Родригао: «Фенербахче» — очень хорошая команда, качественный соперник»

Защитник «Зенита» Родригао поделился ожиданиями от товарищеского матча против «Фенербахче».

«Фенербахче» — очень хорошая команда, качественный соперник. Любая игра с ними будет очень хорошей подготовкой. Это будет игра с интересным соперником в новой стране на большом стадионе», — сказал Родригао.

Матч «Фенербахче» — «Зенит» пройдет 15 ноября в Стамбуле.