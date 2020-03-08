Александр Точилин: «От Нобоа ждали большего»

Бывший главный тренер «Сочи», руководитель селекционно-аналитического отдела клуба Александр Точилин в интервью «СЭ» сказал, что он ожидал большего от полузащитника Кристиана Нобоа.

— От Нобоа ждали большего?

— Конечно. В наших победных матчах он был одним из лучших. Именно от Нобоа исходил креатив, раздавал обостряющие передачи, выполнял громадный объем черновой работы. Но если у него что-то не получалось, центр полузащиты сразу проседал.

— Нобоа в силу возраста и травм уже не тот, что прежде?

— Наверное, это тоже сказывается. Есть и другая причина. Когда люди из «золотой клетки» попадают в скромный клуб, который инфраструктурно до премьер-лиги не дотягивает, да еще сползает в зону вылета, — теряется мотивация. (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Точилина — здесь.