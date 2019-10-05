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Александр Точилин — о составе на матч с «Крыльями»: «От добра добра не ищут»

18:53

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 12-го тура против «Крыльев Советов». Южане выйдут в том же стартовом составе, что и в предыдущей игре с «Ахматом» (2:0).

— Победный состав не меняют, решили не искать добра от добра, решили тот же состав выпустить, — сказал Точилин в эфире «Матч премьер».

— У вас два новых нигерийских игрока. Могут ли они усилить команду?

— Они в молодежной команде, но пока даже не приехали, потому что должны получить рабочую визу.

Трансляция матча «Сочи» — «Крылья Советов»

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