Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 12-го тура против «Крыльев Советов». Южане выйдут в том же стартовом составе, что и в предыдущей игре с «Ахматом» (2:0).

— Победный состав не меняют, решили не искать добра от добра, решили тот же состав выпустить, — сказал Точилин в эфире «Матч премьер».

— У вас два новых нигерийских игрока. Могут ли они усилить команду?

— Они в молодежной команде, но пока даже не приехали, потому что должны получить рабочую визу.

Трансляция матча «Сочи» — «Крылья Советов»