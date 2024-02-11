В «Зените» подтвердили информацию об аренде Сутормина в «Сочи»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что нападающий питерцев Алексей Сутормин отправится в аренду в «Сочи».

«Новости об аренде Сутормина в «Сочи» правдивы. Алексей в пути на сборы новой команды», — цитирует Медведева «Чемпионат».

11 февраля сообщалось, что футболист прибудет в расположение «Сочи» 13 февраля.

Сутормин в этом сезоне провел 12 матчей и отдал 2 голевые передачи. «Зенит» после 18 туров занимает второе место в чемпионате России, набрав 36 очков.