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Сегодня, 14:15

Шикунов: «Зимой «Спартак» получит по Угальде серьезные предложения. Он стоит 25-30 миллионов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, уедет ли нападающий красно-белых Манфред Угальде зимой в европейский клуб.

— Теперь спартаковские болельщики опасаются, что Угальде уже зимой может уехать в европейский клуб.

— Сейчас сложно прогнозировать. При этом допускаю, что «Спартак» получит по нему серьезные предложения из Европы уже в ближайшее трансферное окно. Даже не думаю, а уверен. Позовут в приличный чемпионат. А дальше уже не загадываю.

— А за сколько «Спартак» его сейчас может продать?

— А за сколько его купили? Больше чем за 10 миллионов. Вот смело умножайте на два.

— Если верить порталу Transfermarkt, красно-белые заплатили за него «Твенте» 13 миллионов.

— Ну вот. Значит, за 25 миллионов точно могут продать. Даже за 30 могут. Ну а чего вы удивляетесь? Это в России сейчас такие суммы — событие. А на Западе уже давно норма жизни. К тому же Угальде еще молодой. 22 года всего. Будет, по идее, только прогрессировать.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Маркиньос, Эсекьель Барко и&nbsp;Манфред Угальде в&nbsp;матче против &laquo;Краснодара&raquo; (0:3). «Купи «Спартак» Кордобу, мы бы потеряли Угальде! Манфред стоит 25 миллионов евро». Шикунов — о Станковиче и Осинькине

Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
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«Факел» поддержит кандидатуру Дюкова на выборах президента РФС
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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