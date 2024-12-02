«Факел» поддержит кандидатуру Дюкова на выборах президента РФС

Как стало известно «СЭ», воронежский клуб поддержит кандидатуру действующего президента РФС Александра Дюкова на новых выборах главы федерации, которые состоятся 2 февраля 2025 года.

Руководитель футбольного союза заявил о намерении баллотироваться на пост 29 ноября после исполкома организации: «По регламенту кандидатуру должны выдвинуть как минимум пять членов РФС. Для себя я принял решение переизбираться, теперь нужно дождаться выдвижения со стороны федераций и других субъектов футбола, которые входят в РФС».

Дюков возглавляет РФС с 2019 года.