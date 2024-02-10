Агент Антона Миранчука заявил, что новости о возможном трансфере игрока появятся летом

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о будущем своего клиента.

«Меняется ли как-то ситуация с Антоном? Этот сезон он доиграет за «Локомотив», больше никаких новостей. Вы все узнаете летом, именно тогда появится новая информация», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провел 24 матча за «Локомотив», забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.