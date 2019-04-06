Александр Самедов: "Крылья" должны были обыгрывать "Краснодар"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов после поражения от "Краснодара"​ (0:1) в матче 22-го тура РПЛ заявил, что его команда должна была побеждать, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Тяжелая игра с "Краснодаром", – отметил Самедов. – Два дня назад тоже тяжелая была в Оренбурге. Обидно. Почему? Потому что должны были выигрывать, а в конце получили пенальти, заработали 0 очков.

– Почему не удалось выиграть?

– Наверно, в концовке не хватило мастерства.

– Что скажете по поводу пенальти? Божович сказал, что там была симуляция.

– А вы как думаете?

– Мне показалось, что там был пенальти, – ответил журналист.

– А в первом тайме, когда Канунников выходил один на один? – продолжил задавать вопросы Самедов.

– Там был фол до штрафной, – ответили Самедову.

– Неважно. Фол был. Вы же повтор видите. Вам не показалось? Мне по игре показалось, что там был пенальти. (Екатерина Потапова)

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