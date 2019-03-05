Александр Самедов: "Гулиев - очень сильный футболист"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил, что считает сильным футболистом хавбека "Спартака" Аяза Гулиева. Он также добавил, что не хочет давать советы 22-летнему футболисту по поводу выбора сборной: России или Азербайджана.

- У каждого футболиста своя голова на плечах, - приводит слова Самедова azerisport.com. - Ему решать, как строить свою карьеру. Это должно быть лично его выбором. В таких ситуациях я никому ничего советовать не хочу. Аяз – отличный футболист, и у него есть своя голова. Думаю, он примет верное для себя решение. Он очень сильный футболист и мне очень сильно нравится.

В текущем сезоне Гулиев принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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