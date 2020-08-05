Александр Пуцко может перейти в «Ротор»

По информации «СЭ», защитник Александр Пуцко может продолжить карьеру в «Роторе».

Также у 27-летнего футболиста есть предложение от «Уфы», за которую он выступал в прошлом сезоне. Оба варианта примерно одинаковые в финансовом плане.

В завершившемся сезоне Пуцко провел 21 матч за «Уфу». В его активе одна голевая передача. (Севастиан Терлецкий)