Александр Пуцко может перейти в «Ротор»
20:10
По информации «СЭ», защитник Александр Пуцко может продолжить карьеру в «Роторе».
Также у 27-летнего футболиста есть предложение от «Уфы», за которую он выступал в прошлом сезоне. Оба варианта примерно одинаковые в финансовом плане.
В завершившемся сезоне Пуцко провел 21 матч за «Уфу». В его активе одна голевая передача. (Севастиан Терлецкий)
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