Александр Панов: «Хочу поблагодарить Кононова за работу и пожелать ему удачи в дальнейшем»

Экс-форвард «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов в интервью «СЭ» рассказал об отставке Олега Кононова и новом тренере красно-белых.

— Не запоздала ли отставка? — первый вопрос Панову.

— Я, прежде всего, хочу поблагодарить Кононова за работу и пожелать ему удачи в дальнейшем. Все-таки при нем были и радостные минуты. Та же победа в дерби над ЦСКА, неплохой отрезок в чемпионате. Но в итоге стало ясно, что «Спартак» оказался не по зубам... Негатив по отношению к нему накапливался, накапливался, и все это вылилось в такую сложнейшую обстановку. Работать в ней — врагу не пожелаешь. Четыре поражения подряд, в том числе от «Уфы», «Урала», «Оренбурга», подвели черту. И в случае еще одного проигрыша мы вообще можем опуститься в зону переходных матчей, понимаете?

— А ведь следующий соперник «Краснодар».

— Нужно признать: Кононов не справился со своими обязанностями. Чтобы встряхнуть команду, нужно что-то менять. Состав уже нельзя, поэтому ушел тренер. Так что тут надо отдать должное Олегу Георгиевичу — правильное, мужественное решение, которое устроило всех. (Виталий Айрапетов)

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