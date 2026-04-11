«Крылья Советов» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Ахмат» сыграют в 24-м туре чемпионата России в субботу, 11 апреля. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

11 апреля, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Следить за ключевыми событиями встречи «Крылья Советов» — «Ахмат» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 23 туров премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место в турнирной таблице. «Ахмат» с 30 очками располагается на девятой строчке в чемпионате России.

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