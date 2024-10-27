Александр Мостовой: «Спартак» наиграл на победу в матче с «Пари НН»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Пари НН» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Спартак» наиграл на победу в матче с «Пари НН». Я изначально говорил, что красно-белые должны побежать нижегородцев, которых постоянно восхваляют комментаторы. Не могу понять за что именно восхваляют. Так что, игра проходила с преимуществом красно-белых, которые заслуженно победили», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 13 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородская команда с 12 очками располагается на 12-м месте.