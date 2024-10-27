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27 октября, 23:15

Александр Мостовой: «Спартак» наиграл на победу в матче с «Пари НН»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Пари НН» (2:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Спартак» наиграл на победу в матче с «Пари НН». Я изначально говорил, что красно-белые должны побежать нижегородцев, которых постоянно восхваляют комментаторы. Не могу понять за что именно восхваляют. Так что, игра проходила с преимуществом красно-белых, которые заслуженно победили», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 13 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Нижегородская команда с 12 очками располагается на 12-м месте.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 1 : 1
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