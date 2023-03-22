Мостовой ответил на слова Карпина: «Люди все время были в моей тени, а сейчас каждый раз пытаются меня уколоть»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на слова наставника российской национальной команды Валерия Карпина об «обиженном маленьком мальчике», которые он произнес в интервью на одном из Youtube-каналов.

«Почему меня обсуждают? Понимаете, когда люди все время были в тени футболиста Александра Мостового, то, конечно, сейчас пытаются каждый раз уколоть меня. У них же сейчас золотое время. Как они любят выражаться — «востребованные». Только они одного не понимают: жизнь у всех одна. Две-три не бывает. Придет время, я все скажу», — приводит слова Мостового Sport24.

Александр Мостовой и Валерий Карпин играли в одно время за «Сельту», «Спартак» и сборную России. Вместе футболисты провели 258 матчей во всех командах.