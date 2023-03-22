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22 марта, 23:24

Биджиев: «Для меня отставка Талалаева оказалась неожиданной»

Виталий Косик
Корреспондент
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Тренер нальчинского «Спартака» Хасанби Биджиев прокомментировал уход Андрея Талалаева с поста главного тренера «Торпедо».

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с Андреем Талалаевым.

«Для меня отставка Талалаева оказалась достаточно неожиданной. Но такова тренерская судьба. Да, в последнее время у «Торпедо» был недобор очков, но Талалаев пришел в команду, когда она уже находилась в тяжелой ситуации. Поэтому мне сложно назвать причины, по которым произошла эта отставка. Что касается шансов «Торпедо» на выживание в РПЛ, то после присуждения технического поражения «Пари НН» они повысились. Думаю, другие команды еще будут терять очки», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005057687_bidjiev_dlya_menya_otstavka_talalaeva_okazalas_neojidannoy
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