Биджиев: «Для меня отставка Талалаева оказалась неожиданной»

Тренер нальчинского «Спартака» Хасанби Биджиев прокомментировал уход Андрея Талалаева с поста главного тренера «Торпедо».

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с Андреем Талалаевым.

«Для меня отставка Талалаева оказалась достаточно неожиданной. Но такова тренерская судьба. Да, в последнее время у «Торпедо» был недобор очков, но Талалаев пришел в команду, когда она уже находилась в тяжелой ситуации. Поэтому мне сложно назвать причины, по которым произошла эта отставка. Что касается шансов «Торпедо» на выживание в РПЛ, то после присуждения технического поражения «Пари НН» они повысились. Думаю, другие команды еще будут терять очки», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.