Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о коронавирусе. Из-за пандемии чемпионат России был прерван до 10 апреля.

— Конечно, неспокойно воспринимаю, — цитирует РИА «Новости» Мостового. — Все стараются не думать об этом, но не получается. Обратил внимание, что люди друг друга бояться начали. Обычно едешь в машине, смотришь по сторонам — улыбаются, разговаривают. А сейчас боятся повернуть голову, как бы чего не вышло. Стараюсь себя успокаивать, надеюсь, что всё это закончится. Я не любитель спиртного, но можно выпить вина. За ужином несколько раз для самоуспокоения употреблял алкоголь. Любой способ подойдет.

Бывает, что человек всю жизнь спортом занимается, и раз — что-то случилось серьезное. А некоторые всю жизнь пили — и живут здоровее других. Вот и думай. Беда и ужас! Я играю постоянно в хоккей, уже полторы недели без спорта. Что делать, даже не знаю. Стараюсь удерживать себя в еде, чтобы не набрать вес. Когда травмы были в карьере, ты понимал, что после операции вернешься, знаешь когда, а ребята вокруг тренируются, играют... Сейчас вообще ничего нет.