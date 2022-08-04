Радченко: «Такой игрок, как Уткин, нужен всем. Хорошее приобретение для «Ростова»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал выбор лучшего игрока июля в Российской премьер-лиге (РПЛ). Им стал полузащитник «Ростова» Даниил Уткин.

«Конечно, Вендел для меня был намного эффективнее в июле, чем Уткин. Но Уткин принес очки «Ростову», наверное, поэтому выбор и сделан в его пользу.

Уткин — интересный футболист, посмотрим, как он будет проявлять себя в дальнейшем. Такой игрок, как Уткин, нужен всем. Он может доставить мяч именно в ту точку, где необходимо быть нападающему. Думаю, это хорошее приобретение для «Ростова», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 3 матчах за ростовчан во всех турнирах.