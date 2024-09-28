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Мостовой: «Не ожидал от «Локомотива», что они будут в верху турнирной таблицы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

«Удивительно, сейчас говорят, что у «Спартака» в обороне проблемы. Когда «Спартак» четыре тура не пропускал, никто о проблемах в обороне не говорил. Все меняется очень быстро. «Локомотив» тоже начал хорошо, но приехал «Краснодар» и щелкнул им по носу. И все замолчали. Не нужно говорить «гоп», пока не перепрыгнешь. Одного тренера восхваляют, потом смотришь — его выгнали через три тура, и про него забыли. А через две недели он уже в другой команде. Безобразие, конечно.

Если говорить по игре, то это хорошая проверка и для одной, и для другой команды. Еще раз повторю: не ожидал от «Локомотива», что они будут в верху турнирной таблицы, но они молодцы, и пока это продолжается. В этой встрече нет фаворита. Если бы я не стал смотреть, то, скорее всего, подумал, что будет ничья. Другое дело, что вдруг кто-то возьмет и забьет. Как мы говорили о «Динамо» — «Спартак», что будет ничья, а взяли, удалили игрока «Динамо» ни за что, и тут же сразу все сломалось. «Спартак» вел 2:1, а в конце защитник ошибся, и 2:2 сыграли. Кто мог это спрогнозировать?» - цитирует Metaratings.ru Мостового.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 28 сентября, в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Александр Мостовой
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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