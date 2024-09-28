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Губерниев: «Зенит» может испытать трудности, если «Краснодар» сыграет организованно в обороне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от центрального матча 10-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Сейчас Мурад Мусаев столкнулся с большим вызовом, когда уже никто не говорит, что Галицкий неправ. Эта игра будет отличной проверкой сил и для той, и для другой команды. Но «Зенит» может испытать трудности, если «Краснодар» сыграет организованно в обороне.

Конечно, команда Семака может пройти сезон без поражений. Не исключаю такой вариант, хотя в этой жизни может случиться всякое. Первая проверка будет уже в субботу. Но наверняка поражения будут у обоих клубов», — цитирует «РБ Сопрт» Губерниева.

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится в субботу, 28 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
Дмитрий Губерниев
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