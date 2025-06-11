В ЦСКА опровергли информацию о том, что клуб предложил Личке контракт

В ЦСКА опровергли информацию о переговорах с Личкой и Черчесовым

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о переговорах с Марцелом Личкой.

11 июня Metaratings.ru сообщил, что клуб предложил Личке контракт по схеме «1+1» с зарплатой 800 тысяч евро.

«Ожидаемо много недостоверной информации. С Марцелом Личкой клуб не обсуждал ни срок, ни сумму контракта, о чем сейчас пишут. Насколько мы знаем, в планах у Марцела работа в Европе. Также клуб не ведет переговоров со Станиславом Саламовичем. Комментировать каждую упомянутую в СМИ фамилию все же не будем. Но консультаций и разных контактов сейчас действительно много — сроки непростые, и в обсуждениях возникает много фамилий, что при этом вовсе не означает сделанный выбор или наличие переговоров по каждому из вариантов», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

11 июня «СЭ» стало известно, что аргентинский тренер Матиас Альмейда не соглашается возглавить ЦСКА, так как хочет найти работу в европейском клубе.

9 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Марко Николич. Серб должен возглавить АЕК, который в мае покинул Альмейда.