Александр Медведев: «Уйдет ли Ригони? Все узнаете в понедельник»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ прокомментировал итоги летней трансферной кампании клуба.
— Довольны ли вы трансферной компанией, ведь играть на три фронта?
— Вы сами правильно заметили — играть на три фронта. И вот такая глубина состава позволит его варьировать. Сегодня Олег Шатов появился на поле, заменил подуставшего Азмуна. Поэтому те ребята, которые в обойме, будут играть.
— А что с Ригони?
— Узнаете в понедельник.
— Прокомментируйте ситуацию с Суторминым. Много разговоров ходит о его переходе.
— Уже все давно прокомментировано. Сутормин игрок футбольного клуба «Зенит». И считаю, что он очень правильно сделал, когда финансово помог своему первому тренеру.
— Маммана и Мевля устаются?
— Все узнаете завтра. (Дмитрий Зимин)