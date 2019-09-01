Александр Медведев: «Уйдет ли Ригони? Все узнаете в понедельник»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ прокомментировал итоги летней трансферной кампании клуба.

— Довольны ли вы трансферной компанией, ведь играть на три фронта?

— Вы сами правильно заметили — играть на три фронта. И вот такая глубина состава позволит его варьировать. Сегодня Олег Шатов появился на поле, заменил подуставшего Азмуна. Поэтому те ребята, которые в обойме, будут играть.

— А что с Ригони?

— Узнаете в понедельник.

— Прокомментируйте ситуацию с Суторминым. Много разговоров ходит о его переходе.

— Уже все давно прокомментировано. Сутормин игрок футбольного клуба «Зенит». И считаю, что он очень правильно сделал, когда финансово помог своему первому тренеру.

— Маммана и Мевля устаются?

— Все узнаете завтра. (Дмитрий Зимин)