В «Зените» опровергли информацию о срыве трансфера Саласара: «Перестаньте питаться птичьим пометом»

В «Зените» опровергли информацию о срыве трансфера Саласара

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о срыве трансфера полузащитника «Браги» Родриго Саласара.

Ранее об этом сообщило издание O Jogo.

«Перестаньте питаться птичьим пометом», — сказал Медведев «СЭ».

Саласар выступает за «Брагу» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 21 матч за команду во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 8 результативных передач.