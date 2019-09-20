Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» решение комитета по статусу игроков, который не разрешил клубу заявить нападающего Александра Кокорина для участия в РПЛ. Теперь футболист сможет помочь команде только после зимней паузы.

— Будет ли «Зенит» обжаловать решение комитета по статусу игроков? Может, подавать апелляцию?

— Закон суров, но это закон. Если мы доверяем деятельности РФС, комитетам, комиссиям, куда входят представители клубов РПЛ, то доверяем до конца. Они же не из пальца высосали это решение. Как бы нам не хотелось, чтобы Александр был заявлен уже сейчас и при наборе формы мог даже сыграть, этого не произошло. Значит будет готовиться вместе с командой, никто его в этом не ограничивает. И когда откроется новое трансферное окно, сможем его заявить без всяких комиссий.

— Для Кокорина это большой удар?

— Мы все склонны надеяться на лучшее, но порой надо готовиться к худшему. Я первым сообщил Саше эту информацию. Но мы и до этого знали, что гарантии нет. Есть юридические риски, которые реализовались. У меня нет оснований ставить под сомнения квалификацию РФС и комиссии организации. (Дмитрий Зимин)

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