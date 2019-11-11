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Александр Медведев не считает отрыв «Зенита» в пять очков гигантским

12:52
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказал мнение, что отрыв команды от конкурентов в чемпионате России не является слишком большой. Сине-бело-голубые лидируют в РПЛ, опережая ближайших преследователей на пять очков.

— Отрыв в пять очков не является гигантским. Просто хороший отрыв, — цитируют Медведева «РИА Новости». —  В прошлом году мы пришли к зимней паузе с преимуществом в два очка, тогда был неудачный период с тремя поражениями во всех турнирах подряд. Сейчас команда после поражения от «Лейпцига» в Лиге чемпионов нашла в себе силы сыграть солидно против такого серьезного соперника, как «Арсенал»

«Зенит» после победы над тульским «Арсеналом» лидирует в чемпионате России, имея в активе 36 очков в 16 матчах.

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