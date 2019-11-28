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Александр Медведев: «Матч со «Спартаком» — самый принципиальный»

28 ноября 2019, 12:51
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев считает принципиальным матч 18-го тура РПЛ против «Спартака». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 1 декабря. Начало — в 19:00 (мск).

— Матч со «Спартаком» — самый принципиальный матч, независимо от места, которое занимает наш соперник, — цитирует Медведева РИА «Новости». —  Не нужно настраивать никого, нас ждет, думаю, очень интересный матч.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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