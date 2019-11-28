Гендиректор «Зенита» Александр Медведев считает принципиальным матч 18-го тура РПЛ против «Спартака». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 1 декабря. Начало — в 19:00 (мск).

— Матч со «Спартаком» — самый принципиальный матч, независимо от места, которое занимает наш соперник, — цитирует Медведева РИА «Новости». — Не нужно настраивать никого, нас ждет, думаю, очень интересный матч.

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