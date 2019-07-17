Александр Медведев: "Краневиттер недоволен тем, что мало играет. Ищем решения"

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подписания нового трехлетнего контракта о сотрудничестве между пивоваренной компанией Heineken (бренд "Степан Разин") и "Зенитом". После официальной части на вопросы журналистов ответил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

– Смогут ли сыграть против "Зенита" футболисты, которые перешли в "Сочи"?

– У нас ни одной аренды с "Сочи" нет, это трансферы. При трансферах ограничений на участие в матчах нет. Нет их и в нашем случае – поэтому, думаю, те, кто готов играть, выйдут на поле.

– Чего еще ждать с точки зрения трансферов?

– Что касается дополнительных переходов – да, у нас есть планы. Может быть, [удастся] до закрытия трансферного окна приобрести несколько игроков с целью усиления отдельных позиций.

– Заболотный может покинуть клуб?

– Заболотный играет за "Зенит-2", вчера отдал голевой пас. Он получил предложение от одного клуба (по информации "СЭ" – от "Сочи") – на мой взгляд, хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов. Значит, будет тренироваться и играть в "Зените-2".

– Тот клуб готов был заплатить за этот трансфер?

– Мы бесплатно игроков не отдаем. Мы делаем это по рыночной стоимости.

– Что с Краневиттером? Что в его случае важнее – желание или рыночная составляющая?

– Знаете, по нашим регламентам, футболист может отказаться переходить куда угодно, поэтому не учитывать желание игрока нельзя, несмотря на финансовые условия перехода или аренды. Краневиттер недоволен тем, что у него мало игрового времени, но у нас на поле играют лучшие, поэтому мы ищем решения, которые устроят и нас, и футболиста. (Егор Бычков)​

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