Александр Медведев: "Контакты с "Сочи" по игрокам есть. У этого клуба серьезные намерения"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал "СЭ" информацию о том, что ряд игроков петербургской команды могут перейти в "Сочи".

Ранее "СЭ" сообщал, что карьеру в южном клубе могут продолжить защитник Иван Новосельцев и нападающий Антон Заболотный. Кроме того, "Сочи" хотел бы подписать форварда "Зенита" Дмитрия Полоза, но тот намерен перейти в "Ростов".

– Мы исходим, в первую очередь, из тех условий, которые нам предлагает тот или иной клуб по приобретению или аренде игроков, – сказал "СЭ" Медведев. – На втором месте – готовность игрока переехать из одного места в другое. Естественно, у нас сейчас есть контакты и с российскими клубами, и с иностранными.

А то, что "Сочи" взял серьезный курс на создание команды не на один сезон, а на среднесрочный период, – это заслуживает одобрения и поддержки. Уверен, что будет создана современная команда, которая не будет на задворках нашего чемпионата, а будет активно бороться за высокие места – но, может быть, не сразу. За этим стоит отличная инфраструктура – это и арена "Фишт", и условия размещения, питания и так далее. Да и климат там комфортный для футбола, конечно.

– Но определенные контакты с "Сочи" по игрокам у "Зенита" же есть?

– Есть. Нет никаких сомнений в серьезности этого клуба. (Илья Андреев)