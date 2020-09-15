Александр Медведев: «Дзюба вписал свое имя в историю «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в беседе с «СЭ» поделился своим мнением о форварде Артеме Дзюбе, который с 56-ю голами вышел на третье место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю.

— Ценим всех своих героев, которые играли за наш «Зенит» и приносили победы на внутренней и на международной арене, — заявил Медведев «СЭ». — Быть в тройке лучших бомбардиров клуба, в котором играло множество известных нападающих, очень почетно. Аршавин, Халк, Кержаков, Казаченок, Желудков, Попович — далеко не полный список наших бомбардиров. Артем вписал свое имя в историю «Зенита» и, я думаю, что еще впишет не одним голом. (Севастиан Терлецкий)

В текущем сезоне 32-летний Дзюба провел 7 матчей за сине-бело-голубых, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Россиянин выступает за «Зенит» с 2015 года.