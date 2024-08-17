Александр Львов: «Если бы решение зависело от меня, тренером «Спартака» был бы Аленичев, Юран или Карпин»

Знаменитый спортивный журналист, бывший пресс-атташе «Спартака» и сборной России, обозреватель «СЭ» Александр Львов, которому сегодня исполняется 80 лет, рассказал, кто бы мог возглавить красно-белых.

— Если бы решение зависело от вас, кто бы сегодня тренировал «Спартак»?

— Мне кажется, в этом клубе должен работать человек, который там играл и не понаслышке знает, что такое «Спартак». Например, Аленичев. Я по-прежнему в него верю.

Он, как и Романцев, начинал с низов, прошел все тренерские ступеньки — от второй лиги до высшей. Да, в «Спартаке» не получилось. К сожалению, не оказалось рядом такого руководителя, как Старостин. Тот в трудную минуту Олега Иваныча поддержал. Аленичеву же не дали время выстроить команду. А ведь собирал чемпионский состав именно Дима.

Еще мне симпатичен Юран. Как по тренерским, так и по человеческим качествам. Кремень! С хорошим футбольным вкусом, умеет раскрывать игроков, всегда выжимает из них максимум. Серега в разных клубах поработал — везде давал результат.

Третий вариант — Карпин. В нем мощная энергетика. Вот из этих кандидатур я бы и выбирал. Да многие считают, что «Спартак» надо доверить кому-то из своих. Хотя Романцеву нравится, как выглядит пока команда при Станковиче. Сказал, что было приятно пообщаться с сербом перед недавней игрой с «Крыльями».