Александр Львов: «Не верь, не бойся, не проси»

Знаменитый спортивный журналист, бывший пресс-атташе «Спартака» и сборной России, обозреватель «СЭ» Александр Львов, которому сегодня исполняется 80 лет, рассказал о любимом афоризме.

— Ваш любимый афоризм?

— «Не верь, не бойся, не проси». Нельзя сказать, что с таким девизом прямо по жизни иду. Для этого нужно быть очень сильным, мужественным и самодостаточным человеком. А у меня есть маленькие слабости. Ну да все мы не без греха...