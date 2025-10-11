Легков — о будущем Станковича: «Ребров говорит, что неправильно постоянно менять тренеров»

Олимпийский чемпион и болельщик «Спартака» Александр Легков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Я говорил с Артемом Ребровым. Он говорит, что это неправильная история — менять постоянно тренеров. Мне кажется, что нужно давать всем шанс. Руководству, конечно, виднее, кого ставить. Я желаю Станковичу удачи, чтобы у команды все получилось. Последняя игра была сильная, на это было интересно смотреть. Надеюсь, что в будущем они отыграются и «Спартак» победит ЦСКА в следующем матче», — сказал Легков «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Станкович сохранил свой пост в «Спартаке» по итогам заседания совета директоров 6 октября. Он возглавляет московскую команду с 1 июля 2024 года. Контракт 47-летнего тренера с клубом рассчитан до 2027-го.