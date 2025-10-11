Денис Глушаков: «Сложно сказать, какие моменты в карьере были самыми яркими»

Экс-игрок «Спартака», «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков поделился эмоциями перед прощальным матчем.

«Такие матчи бывают не у всех. Счастлив, что матч состоится и такие люди будут со мной. Обе команды для меня родные. Одна команда дала мне зеленый свет в футболе, с другой я выиграл чемпионство. Сложно сказать, какие моменты в карьере были самыми яркими. Но я помню все, что было. Помню всех тренеров, все турниры, чемпионаты мира и Европы», — сказал Глушаков.

Прощальный матч 38-летнего Глушакова с участием экс-игроков «Спартака» и «Локомотива» пройдет в субботу, 11 октября. Встреча на «Арене Химки» начнется в 16.30 по московскому времени.