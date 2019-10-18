Александр Коломейцев: «К матчу с «Ювентусом» подойдем с бурей позитивных эмоций»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев поделился мнением о победе в матче 13-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:0).

— Выиграли за счет морально-волевых качеств, — заявил Коломейцев в эфире «Матч Премьер». — Получилась тяжелая игра, тем более у нас многие выбыли из строя. Нам даже пришлось из-за этого менять схему. Начали по схеме 4-4-2, потом перестроились на одного опорника. Есть такая вещь, как класс игроков, и он у нас повыше.

Я могу сыграть и на фланге, и ближе к атаке, но в опорной зоне чувствую себя лучше всего. Не сказал бы, что это очень легкая победа. Получилась тяжелая игра. Во втором тайме мы мяч не держали, стали больше обороняться, больше бегаеть, тратить сил. Не знаю, кому со стороны показалось, что нам было легко, но это не так.

Промежуточное лидерство? Оно ничего не значит, обычная победа. Движемся от игры к игре. В таблицу глянем в конце сезона. Мысли о «Ювентусе» будут с завтрашнего дня. Но хорошо, что подойдем к этому матчу с бурей позитивных эмоций.

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