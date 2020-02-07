Александр Кокорин заявил, что не ведет переговоров с другими клубами

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин опроверг ранее появлявшуюся в СМИ информацию о переговорах с «Балтикой». 28-летний форвард заявил, что не ведет переговоров с другими клубами.

— Никакой конкретики, никаких переговоров с «Балтикой» не было. Пока я ни с кем переговоры не веду, — сказал ТАСС Кокорин. — Проведу ли я часть сезона-2019/20 в «Зените-2»? Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос.

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. На следующий день генеральный директор петербуржцев Александр Медведев подтвердил трансфер, но сам «Зенит» не анонсировал уход игрока на своих ресурсах. Агент и отчим форварда Кирилл Логинов заявил, что Кокорин узнал об уходе из прессы и не собирается переходить в «Сочи».

Нападающий так и не отправился на второй сбор с «Сочи». Позже сам футболист объявил, что не едет на сборы и с основной командой «Зенита». Вероятно, Кокорин продолжит сезон в «Зените-2» из ПФЛ, с которым сейчас проходит сборы в Турции.