Александр Кокорин: "С удовольствием бы посмотрели видео с Гулиевым"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который находится в Пресненском суде, сказал, что хотел бы посмотреть видео инцидента с полузащитником "Спартака" Аязом Гулиевым. Хавбек, напомним, избил американского гражданина Майкла Коу Джона Эли.

– Что можете сказать о Гулиеве? Он пешехода избил.

– Мы весь день здесь провели, нужно видео посмотреть.

– Мы бы показали.

– Мы бы с удовольствием посмотрели. (Александр Рогулев)

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