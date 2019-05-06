Нападающий "Зенит" Александр Кокорин прокомментировал победу сине-бело голубых в чемпионате России. Он также рассказал, что ему не удалось посмотреть последний матч команды.

"Зенит", с которым у 28-летнего Кокорина контракт, стал чемпионом страны сезона-2018/19 после того, как сыграл вничью с "Ахматом" (1:1), а "Локомотив" уступил тульскому "Арсеналу" (0:2).

– Удалось ли посмотреть последний матч? Нет, не показывали. Конечно, мне важно, что "Зенит" поддержал и даст медаль. Но не в медали же дело. Главное, что выиграли, это долгожданная победа, – сказал Кокорин.

Кокорин пропустил начало сезона из-за травмы крестообразных связок, полученной в марте 2018-го в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1). 27-летний форвард вернулся на поле 23 сентября, выйдя на замену в самом конце встречи чемпионата России с "Локомотивом" (5:3). Всего, до заключения в СИЗО, Кокорин в сезоне-2018/19 провел пять матчей – три в чемпионате, один в Кубке (один гол) и один – в Лиге Европы (один гол). Сыграл 126 минут – то есть меньше двух полных матчей.

Напомним, что сегодня в суде пройдут прения по делу о нападаении в центре Москвы с участием форварда, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Александр Рогулев)

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