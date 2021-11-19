Александр Кержаков: «Огромное спасибо болельщикам «Зенита» за теплый прием»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал итог матча 15-го тура российской премьер-лиги против «Зенита» (1:5).
— Игра сложилась неудачно для нас. Мы, конечно, не готовились к тому, что в первом тайме окажемся в меньшинстве. Но так сложилось из-за вынужденных ошибок и из-за нарушения дисциплины пропустили второй гол, остались вдесятером. За самоотдачу, за попытку играть в футбол хочется ребят поблагодарить. Они не выключались, играли как могли.
— Болельщики вас тепло встретили, вы их сейчас долго благодарили за поддержку. Что для вас означал этот матч? Какие эмоции вы испытываете, учитывая, что сейчас вы здесь формально гость.
— Огромное спасибо за теплый прием. Я по сообщениям в соцсетях понимал, что подогревался интерес. И мы понимали, что будет сложная игра, понимали силу «Зенита» и примерно представляли, как соперник будет играть, учитывая матчи с «Мальме». Удаление нас расслабило.
В составе победителей хет-трик был Артем Дзюба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю