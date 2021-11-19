Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями после победы «Зенита» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ над «Нижним Новгородом» (5:1).

«Я и не сомневался в крупной победе «Зенита» сегодня. Это было ожидаемо. Дзюба возвращается в былую форму? Он только таким маленьким командам и может забивать — «Тамбову» или «Нижнему Новгороду», а «Ювентусу» нет. Если Азмуна нет в стартовом составе, и соперник несерьезный, то Дзюба сразу же становится героем, все партнеры играют исключительно на него. Без Сердара Артем может и лучшим бомбардиром нашего чемпионата стать. Сейчас Георгий Черданцев, наверное, опять скажет, что в матче с Хорватией нашей сборной не хватило великого Артема Дзюбы. У нас есть команда артистов. Давайте Дзюбу пригласим, он нам тоже поназабивает. «Тамбов» и «Нижний Новгород» — вот настоящий уровень Артема!», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Зенит» набрал 33 очка и сохранил первое место в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга стала победителем первого круга чемпионата России.