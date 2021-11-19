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Пресняков — о хет-трике Дзюбы: «Тамбов» и «Нижний Новгород» — вот настоящий уровень Артема!»

21:27
Владимир Пресняков. Фото «СЭ»
Владимир Пресняков. Фото «СЭ»
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями после победы «Зенита» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ над «Нижним Новгородом» (5:1).

«Я и не сомневался в крупной победе «Зенита» сегодня. Это было ожидаемо. Дзюба возвращается в былую форму? Он только таким маленьким командам и может забивать — «Тамбову» или «Нижнему Новгороду», а «Ювентусу» нет. Если Азмуна нет в стартовом составе, и соперник несерьезный, то Дзюба сразу же становится героем, все партнеры играют исключительно на него. Без Сердара Артем может и лучшим бомбардиром нашего чемпионата стать. Сейчас Георгий Черданцев, наверное, опять скажет, что в матче с Хорватией нашей сборной не хватило великого Артема Дзюбы. У нас есть команда артистов. Давайте Дзюбу пригласим, он нам тоже поназабивает. «Тамбов» и «Нижний Новгород» — вот настоящий уровень Артема!», — сказал Пресняков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Зенит» набрал 33 очка и сохранил первое место в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга стала победителем первого круга чемпионата России.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
19 нояб, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:1
Нижний Новгород
Голы
Малком, 24 (1:0), Дзюба, 34 (2:0), Козлов, 39 (2:1), Дзюба, 45 (3:1), Дзюба, 59 (4:1), Чистяков, 87 (5:1)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Круговой, 61 ) Ловрен Караваев (Сутормин, 61 ) Ракицкий (Оздоев, 61 ) Вендел (Барриос, 67 ) Мостовой Ерохин (Азмун, 73 ) Малком Дзюба
Нижний Новгород
Нигматуллин Кечкеш Юлдошев Миладинович Каккоев (Шарипов, 72) Козлов (Пенчиков, 73) Бумаль Могилевец (Горбунов, 30) Берковский (Сапета, 77) Косарев (Масоэро, 46) Сулейманов
Предупреждения
Азмун 90, Барриос 90, Сутормин 90  -  Бумаль 41, Горбунов 54, Миладинович 90, Сапета 90
Судьи
Павел Кукуян (Сочи) Антон Кобзев (Москва) Наиль Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Шадыханов (Москва) Березнов (Москва)

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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