Глушаков рассказал, что позитивно принял возвращение Черевченко в «Химки»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков позитивно принял возвращение Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.

«В нашей жизни все неожиданно, не знаю, что будет завтра и послезавтра, — сказал Глушаков ТАСС. — Это рабочие моменты команды и клуба, были истории, когда тренеры возвращались. Возвращение Игоря Геннадьевича стало и для меня и, наверное, для любого футболиста в команде, как и для вас, неожиданным. Команда встретила тренера в рабочем режиме, тренировались, поздоровались. Чуть-чуть пошутили, сказали, что тренерский штаб побывал в отпуске, теперь будет работать с новыми силами.

Нормально и позитивно принял, ничего особенного. Всякое в жизни бывает. Перезагрузился тренер, команда, все с новыми силами. Нужно все оставить позади, двигаться вперед. Делаем общее дело — команда и футболисты», — добавил Глушаков.

Черевченко покинул «Химки» 25 октября, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. После его ухода обязанности главного тренера исполнял наставник молодежной команды «Химок» Игорь Ющенко. В пятницу «Химки» объявили о возвращении Черевченко на пост главного тренера команды.