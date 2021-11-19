Глушаков рассказал, что позитивно принял возвращение Черевченко в «Химки»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков позитивно принял возвращение Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.
«В нашей жизни все неожиданно, не знаю, что будет завтра и послезавтра, — сказал Глушаков ТАСС. — Это рабочие моменты команды и клуба, были истории, когда тренеры возвращались. Возвращение Игоря Геннадьевича стало и для меня и, наверное, для любого футболиста в команде, как и для вас, неожиданным. Команда встретила тренера в рабочем режиме, тренировались, поздоровались. Чуть-чуть пошутили, сказали, что тренерский штаб побывал в отпуске, теперь будет работать с новыми силами.
Нормально и позитивно принял, ничего особенного. Всякое в жизни бывает. Перезагрузился тренер, команда, все с новыми силами. Нужно все оставить позади, двигаться вперед. Делаем общее дело — команда и футболисты», — добавил Глушаков.
Черевченко покинул «Химки» 25 октября, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. После его ухода обязанности главного тренера исполнял наставник молодежной команды «Химок» Игорь Ющенко. В пятницу «Химки» объявили о возвращении Черевченко на пост главного тренера команды.
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