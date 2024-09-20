Гришин: «В «Спартаке» есть игроки, которые могли бы войти в список лучших от РФС»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал выбор 33 лучших футболистов по итогам сезона-2023/24 в РПЛ.

«Роша, Мойзес, Обляков, Чалов и Файзуллаев были лидерами ЦСКА в прошлом сезоне. Логично, что именно они попали в список лучших. Команды без тренера не существует, но в большей степени это заслуга самих футболистов.

Всего один игрок из «Спартака»? Футбол — это вкусовщина. В «Спартаке» есть игроки, помимо Хлусевича, которые могли бы войти в список лучших от РФС», — цитирует «РБ Спорт» Гришина.