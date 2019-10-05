Александр Григорян: «Играть против «Рубина» эшелонированной обороной было ошибкой»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Рубина» в 12-м туре РПЛ.

— Два разных тайма. Причина качественного и выигрышного второго тайма для нас в том, что мы перешли на систему с двумя центральными защитниками, добавили нападающего, — сказал Григорян на пресс-конференции. — Это было моей ошибкой — играть против «Рубина» эшелонированной обороной. Хотя две контратаки голевые в первом тайме мы создали. Но второй тайм показал, что это была ошибка. С «Рубином» надо было сразу играть в давление, прессинговать на их половине поля.

В целом преимущество, которое мы имели во втором тайме, говорит, что нужно было с начала матча выбирать такую тактику.